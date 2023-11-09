В шести городах России разрешат проходить в метро по биометрии

Глава АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказал, что в 2024 году возможность оплачивать поездки в метро с помощью биометрических данных появится в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Самаре. Об этом сообщает «Прайм».

Поволоцкий подчеркнул, что в 2023 году ЦБТ планирует завершить интеграцию оплаты по биометрии с Московским метрополитеном. А в 2024-м этот проект совместно с Минтрансом реализуют еще в шести российских городах.

Дорожные карты, созданные для реализации оплаты по биометрии, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге.

Оплата по биометрии — способ полностью бесконтактной оплаты проезда, при котором к турникету не требуется прикладывать билет, пластиковую карту или смартфон.

Чтобы использовать сервис в московской подземке, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Метро Москвы» и привязать к аккаунту фотографию своего лица, карту «Тройку» и банковскую карту, с которой будет оплачиваться проезд.

Процесс оплаты по биометрии проходит так: пассажир встает на специальный черный стикер перед турникетом и смотрит в установленную на турникете камеру. После этого створки откроются, а деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты.