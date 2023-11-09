Колокольцев наградил сотрудников МВД за мужество и героизм

«Для них служебный и гражданский долг является высшей ценностью, главным моральным ориентиром на жизненном пути. Они умеют сохранять самообладание в экстремальной ситуации, знают, как поддержать человека, попавшего в беду, готовы в считанные секунды прийти ему на помощь. Всё это в полной мере относится к каждому участнику сегодняшнего мероприятия», — отметил министр.