Минпросвещения согласилось ввести в школы уроки о семье

В Министерстве просвещения РФ поддержали идею введения в школы модуля о семье. Он будет проводиться в рамках предмета «Обществознание». Школьникам расскажут о семейных ценностях и правовых аспектах семьи как социального института. Об этом сообщает замминистра просвещения Татьяна Васильева.

«В настоящее время Минпросвещения России рассматривает вопрос о создании модуля „Семья — основа общества и государства“ в учебном предмете „Обществознание“ на базовом уровне изучения предмета», — передает РИА Новости информацию от Васильевой.

Известно, что в модуле будут раскрыты вопросы, которые связанные с правовыми и моральными аспектами семьи как социального института. Также будет сделан акцент на вопросах о семейных ценностях, психологии семейной жизни и поддержке многодетных родителей.

Модуль будет предлагаться к изучению в начале 11 класса. Общаться школьники будут с людьми, которые имеют опыт счастливой семейной жизни и с педагогами. Кроме того, в круг общения учеников войдут представители традиционных конфессий, а также лица из Русской Православной Церкви.