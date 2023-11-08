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В Чечне рассказали о том, кто обучал Адама Кадырова владеть оружием

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, является учеником лучших инструкторов в мире, рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Об этом пишет РИА «Новости».

В Чечне рассказали о том, кто обучал Адама Кадырова владеть оружием
© РИА Новости

Дудаев отметил, что учителями Адама по военному делу и тактической стрельбе были инструктора из Российского университета спецназа.

Он пояснил, что эти специалисты - лучшие в мире в силу того, что «неоднократно выигрывали чемпионаты мира с рекордным отрывом».

Сын Кадырова появился на вручении награды с золотым пистолетом

По его словам, 15-летний сын главы региона, также, как и его братья и сестры, учится стрелять из различного оружия. Кроме того, он посещает зону спецоперации.

Напомним, что ранее Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

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