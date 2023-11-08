В России может появиться черный список авиадебоширов

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение "Аэрофлота" расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, добавив в них курение и мелкое хулиганство на борту.

По словам Чалика, необходимо продумать варианты реализации такой инициативы, потому что пассажир должен иметь возможность вернуться из пункта назначения. При этом сейчас, объяснил он, черные списки не совсем эффективны: пассажир, нарушивший правила на рейсе одной компании, спокойно пересаживается на рейсы другой.