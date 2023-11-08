В России может появиться черный список авиадебоширов

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Минтранс рассмотрит инициативу введения единых черных списков авиапассажиров

Минтранс РФ рассмотрит инициативу по введению единых черных списков авиапассажиров. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

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© РИА Новости

"Я такого письма не видел. <…> Hадо рассмотреть детали", - отметил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение "Аэрофлота" расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, добавив в них курение и мелкое хулиганство на борту.

В "Аэрофлоте" подтвердили ТАСС, что компания выступает за усиление ответственности для авиадебоширов.

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По словам Чалика, необходимо продумать варианты реализации такой инициативы, потому что пассажир должен иметь возможность вернуться из пункта назначения. При этом сейчас, объяснил он, черные списки не совсем эффективны: пассажир, нарушивший правила на рейсе одной компании, спокойно пересаживается на рейсы другой.