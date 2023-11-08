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Пнувшую школьника и попавшую на видео российскую учительницу уволили

Под Тюменью уволили учительницу, которая пнула одного из школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования региона.

Пнувшую школьника и попавшую на видео российскую учительницу уволили
© ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область/VK

После появления видео, где педагог пинает сидящего на корточках школьника во время мероприятия, была начата служебная проверка. По ее результатам образовательное учреждение прекратило трудовые отношения с учительницей с 30 октября, а ребенку и его родителям принесли извинения.

В конце октября в соцсетях распространилась видеозапись, где преподаватель из села Ярково пинает третьеклассника, который сидит на корточках в кругу своих сверстников. Предварительно, учительница, ставшая героиней ролика, неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов после оскорблений в адрес учеников и рукоприкладства.

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