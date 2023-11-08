В Малом Театре ответили, находится ли Юрий Соломин в реанимации

Пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина опровергла информацию о том, что худрук Юрий Соломин находится в реанимации и у него парализовало часть тела. Как сообщает «Газета.Ru», представитель заявила, что сейчас артист чувствует себя лучше.

Галыгина рассказала, что Соломин перенес инсульт в легкой форме и сейчас находится в палате интенсивной терапии.

«Состояние у него стабильное. Пока что работает удаленно. Ему все лучше», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, что о госпитализации Соломина стало известно в понедельник, 6 ноября. Информацию об этом подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она заявляла, что 88-летний артист потерял сознание, после чего его госпитализировали.