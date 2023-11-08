Драка медвежат в новосибирском зоопарке попала на видео

«Милые пушистики к зиме готовы, жира поднакопили, шерстью густой обросли, ни снег, ни мороз им нипочем. Играют друг с другом. Белка не забывает маму поцеловать, Герда замечательная мама», — прокомментировала одна из пользовательниц YouTube ролик, который также размещен на платформе.