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Стали известны подробности о заражениях новым штаммом COVID-19 «пирола»

Три случая заболевания новым штаммом COVID-19 «пирола» были выявлены в Москве и семь — в Санкт-Петербурге. Такие подробности «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Стали известны подробности о заражениях новым штаммом COVID-19 «пирола»
© РИА Новости

Заражение вирусом субварианта омикрона BA.2.86 выявлен лабораториями Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева. По данным экспертов, применяемые ранее для лечения COVID-19 препараты эффективны и в отношении данного штамма.

О том, что в России выявили десять случаев заражения «пиролой», стало известно ранее 8 ноября. Главный санитарный врач страны Анна Попова уточнила, что в первые дни новый штамм вызывает высокую температуру.

Глава Роспотребнадзора также обратилась к россиянам с просьбой внимательно относиться к собственному здоровью. Она рекомендовала носить маски, где это возможно, соблюдать санитарные нормы, сократить контакты и оставаться дома, если вы почувствовали недомогание.

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