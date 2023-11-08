Умер актер Кшиштоф Яслар

7 ноября ушел из жизни Кшиштоф Яслар, польский актер, режиссер, сценарист и шоумен, один из основателей культового Kabaret Tey в Познани, основанного в середине 1960-го и закрытого в 1988-м.

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При Ясларе кабаре получило престижную премию "Золотая шпилька" - в 1973-м, но уже через год артист покинул шоу, так как его творчество стало подвергаться "тотальной цензуре".

Позже Яслар работал на ТВ как режиссер развлекательных программ, также был постановщиком фестивалей и театральным режиссером. В 1992-м артист опубликовал книгу "Кабаре Тей: Тексты, воспоминания, наветы".

Об уходе коллеги сообщил соучредитель кабаре Зенон Ласковик. Позже информацию в соцсетях подтвердили дети легенды. Его смерть названа скоропостижной, причиной - "проблемы со здоровьем, тяжелая болезнь".