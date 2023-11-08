Российский заповедник объявил о начале экскурсий к зубрам

Заповедник «Брянский лес» объявил о начале экскурсий к зубрам. Об этом Брянск Today.

Мероприятие смогут посетить все желающие, продолжительность одной экскурсии — около трех часов. За это время гости заповедника смогут не только встретиться с зубрами, но и совершить путешествие по брянскому лесу, узнать историю заповедника, побывать на кордоне Пролетарский.

На кордоне оборудованы специальные места для съемки. При желании зубров можно угостить яблоками или морковкой.

Попасть на экскурсию можно по предварительной записи.