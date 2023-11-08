Попова объявила о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в России

В России начался подъем заболеваемости коронавирусом, число заболевших за месяц выросло в два раза. Об этом в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская газета

«Если говорить о COVID-19, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Заболеваемость поднимается. Сегодняшняя недельная регистрация составляет 35–36 тыс. случаев. Это в два раза больше, чем месяц назад», – сказала Попова. Агентство "Москва"