Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире

Новый высокопатогенный вирус гриппа может появиться в мире, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом главный санитарный врач заявила во время доклада в Совете Федерации.

«Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа как результат преодоления межвидового барьера», — цитирует Попову ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, за последние полтора года были зафиксированы новые случаи заражения вирусом гриппа птиц в Великобритании, Испании, Вьетнаме, Китае, США. Кроме того, впервые заболевание обнаружили в странах Южной Америки.