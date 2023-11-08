Математик Лев Натансон найден мертвым в Москве

Один из крупнейших специалистов по казино и покеру математик-программист Лев Натансон найден мертвым на северо-западе Москвы, сообщает MK.RU. Натансон в прошлом создал компьютерную игру «Марьяж», а также разные тренажеры и симуляторы покера. Вместе с журналистом Дмитрием Лесным он издал несколько книг, в числе которых «Покер», «Рулетка», «Грязная дюжина».

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По данным газеты, тело 75-летнего Натансона обнаружила его племянница. Мужчина скончался в своей квартире, причины смерти устанавливаются.

Ранее стало известно о смерти директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринеца. Мужчина был найден мертвым в одном их турецких отелей, расположенном в стамбульском районе Таксим, куда дипломат приехал на встречу послов. МИД России подтвердил смерть на 62-м году сотрудника дипведомства. О причине его смерти в ведомстве не сообщали.