СМИ: Госпитализированной Раисе Максимовой сделали переливание крови
Народной артистке РСФСР Раисе Максимовой, которая накануне была экстренно госпитализирована, сделали переливание крови. Об этом стало известно в четверг, 9 ноября.
Процедура смогла улучшить состояние 93-летней актрисы, гемоглобин которой упал в два раза во время госпитализации. Сейчас уровень гемоглобина Максимовой пришел в норму, передает Telegram-канал «Mash».
Раису Максимову экстренно госпитализировали 8 ноября в тяжелом состоянии в столичную клинику. По информации СМИ, артистке стало плохо из-за анемии. Максимова жаловалась на плохое состояние, слабость и сильное головокружение. Родственники актрисы вызвали скорую помощь.
6 ноября художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом, сообщили СМИ. Позднее эту информацию подтвердили в Малом театре. По словам директора театра Тамары Михайловой, народный артист СССР потерял сознание на улице, когда садился в машину. Позднее она рассказала, что Соломину стало лучше, но в диагнозе все равно значится инсульт.