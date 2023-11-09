Госпитализированной Раисе Максимовой сделали переливание крови

Народной артистке РСФСР Раисе Максимовой, которая накануне была экстренно госпитализирована, сделали переливание крови. Об этом стало известно в четверг, 9 ноября.

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Процедура смогла улучшить состояние 93-летней актрисы, гемоглобин которой упал в два раза во время госпитализации. Сейчас уровень гемоглобина Максимовой пришел в норму, передает Telegram-канал «Mash».

Раису Максимову экстренно госпитализировали 8 ноября в тяжелом состоянии в столичную клинику. По информации СМИ, артистке стало плохо из-за анемии. Максимова жаловалась на плохое состояние, слабость и сильное головокружение. Родственники актрисы вызвали скорую помощь.