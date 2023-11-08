Россиянам объяснили, как наладить отношения в новом рабочем коллективе

Попав в новый рабочий коллектив, нельзя ставить личные интересы выше корпоративных, так как от выполнения сотрудниками своих обязанностей зависит преуспевание предприятия, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. Она отметила, что, устраиваясь в новую компанию или госструктуру, важно понять, что из себя представляют руководитель и коллеги.

Пойми, в какую компанию ты попал. Какой твой руководитель или коллектив, если пришел на руководящую должность, кто формальный и неформальный лидеры. Теперь ты часть коллектива, рабочие задачи и интересы превыше индивидуальных. Пойми, на каком месте в иерархии организации ты находишься, понимай, каковы твои ответственности на этом месте. Веди себя и работай в соответствии со своим местом, — добавила Философ.

Собеседница подчеркнула, что коллег, особенно проработавших в компании много лет, необходимо уважать, какую бы должность новичок ни занимал. Философ объяснила, что на предприятии всегда есть неформальные лидеры, которые могут помочь в трудной ситуации или «сделать жизнь невыносимой».

Относись уважительно ко всем работникам. Только благодаря вкладу каждого эта организация стала такой, какой ты сейчас ее наблюдаешь. Вкладывайся в свою работу в соответствии с договором. Не пытайся юлить и работать меньше, но и не перерабатывай, ожидая похвалы или повышения зарплаты за заслуги, — рассказала Философ.