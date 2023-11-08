Коц ответил угрожавшему его жене незнакомцу, где его искать
Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал информацию Telegram-канала Baza о незнакомом мужчине, который пришел к нему домой и просил его жену организовать встречу между ними. Военкор сообщил, что находится сейчас в зоне проведения спецоперации на Украине, и призвал напугавшего его супругу мужчину искать его там.
Неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим, — написал он.
Коц пояснил, что незваный гость мог узнать его адрес из источников в открытом доступе. Он отметил, что на протяжении долгих лет ему и его близким поступали угрозы, а также по адресу его проживания злоумышленники оформляли доставки.
Накануне Коц прокомментировал смерть от взрыва гранаты Геннадия Частякова, являющегося помощником главкома ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что дарение гранат является селянством и хуторством, его можно сравнить с подарками в виде золотых автоматов, из которых ни разу не выстрелят. Военкор сравнил таких людей с папуасами.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста после инцидента с нарисованной пентаграммой у квартиры военкора Валентина Трушнина. До этого следователи уже возбуждали два других дела по статьям о вандализме и угрозе убийством.