Коц ответил угрожавшему его жене незнакомцу, где его искать

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал информацию Telegram-канала Baza о незнакомом мужчине, который пришел к нему домой и просил его жену организовать встречу между ними. Военкор сообщил, что находится сейчас в зоне проведения спецоперации на Украине, и призвал напугавшего его супругу мужчину искать его там.

Неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим, — написал он.

Коц пояснил, что незваный гость мог узнать его адрес из источников в открытом доступе. Он отметил, что на протяжении долгих лет ему и его близким поступали угрозы, а также по адресу его проживания злоумышленники оформляли доставки.

Накануне Коц прокомментировал смерть от взрыва гранаты Геннадия Частякова, являющегося помощником главкома ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что дарение гранат является селянством и хуторством, его можно сравнить с подарками в виде золотых автоматов, из которых ни разу не выстрелят. Военкор сравнил таких людей с папуасами.