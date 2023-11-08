Оценена эффективность "Спутника V" против летальных случаев при заражении ковидом

"НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения города Москвы провели оценку эффективности вакцины "Спутник V" c исходным антигенным составом за весь период пандемии. Несмотря на то, что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, "Спутник V" обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%. Таким образом, препарат по-прежнему защищает вакцинированных", - сказала она