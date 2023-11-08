Роскомнадзор пытался закрыть журнал Дроздова «В мире животных»

Роскомнадзор (РКН) пытался закрыть журнал телеведущего Николая Дроздова «В мире животных», который он учредил вместе с биологом Александром Аболицем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За рубежом журнал издавался как World of Animals. По информации авторов канала, регистрация СМИ «В мире животных» была привязана к юридическому лицу Аболица. Однако он закрыл свое издательство в конце 2022 года и уехал в Израиль.

Роскомнадзор обратился в московский суд, чтобы отозвать лицензию по закрытому ООО. Однако на защиту журнала встал Дроздов. В итоге издателя журнала сменили, а Роскомнадзор отозвал иск.