В Думе предложили отменить наказания по 46 составам правонарушений

В Думу планируют внести законопроект, предусматривающий отмену наказания со стороны полиции по 46 составам правонарушений, которые были закреплены в КоАП РФ. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что законопроект затронет дублирующие функции, присутствующие в зоне ответственности разных контрольных органов — Росреестр, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС, Рослесхоз, Ростехнадзор и других. Согласно тексту инициативы, полиция теперь не будет наказывать за ряд правонарушений — пользование недрами без лицензии, самовольную застройку участков с полезными ископаемыми, самовольное пользование земельными или лесными участками и водными объектами, а также повреждение систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, из зоны ответственности полиции предложили вывести незаконную охоту на копытных и медведей, вылов рыбы без разрешения, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, а также ряд других нарушений.

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко уточнили, что соответствующий законопроект будет внесён в Думу до 10 ноября. Его уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. При этом сам законопроект был подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина, озвученное во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.