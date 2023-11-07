«Ложные мощи»: депутат Милонов призвал похоронить Ленина

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что тело основателя СССР Владимира Ульянова (Ленина) необходимо похоронить. Парламентарий заявил, что нельзя выставлять на всеобщее обозрение «непогребенного человека».

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— Я считаю его великим злодеем. Ленина нужно похоронить как бывшего главу государства. С почестями, достойно, но похоронить, — заявил Милонов.

Депутат добавил, что если бы к человеку относились хорошо, то его похоронили бы с достоинством, а не хранили в центре столицы в виде музейного экспоната.

Милонов подчеркнул, что он не видит ни единой причины, по которой вождя не стоит хоронить. Более того, политик считает, что Ленин в нынешнем виде — вещь «крайне нездоровая» в духовном плане.

По мнению депутата, большевики создали «ложные мощи» с целью создать символ придуманной религии. Ленин не настолько значимый человек, чтобы его таким образом увековечивать, заключил Милонов в беседе NEWS.ru.