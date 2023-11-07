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«Ложные мощи»: депутат Милонов призвал похоронить Ленина

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что тело основателя СССР Владимира Ульянова (Ленина) необходимо похоронить. Парламентарий заявил, что нельзя выставлять на всеобщее обозрение «непогребенного человека».

«Ложные мощи»: депутат Милонов призвал похоронить Ленина
©  Пресс-служба Госдумы

— Я считаю его великим злодеем. Ленина нужно похоронить как бывшего главу государства. С почестями, достойно, но похоронить, — заявил Милонов.

Депутат добавил, что если бы к человеку относились хорошо, то его похоронили бы с достоинством, а не хранили в центре столицы в виде музейного экспоната.

Милонов подчеркнул, что он не видит ни единой причины, по которой вождя не стоит хоронить. Более того, политик считает, что Ленин в нынешнем виде — вещь «крайне нездоровая» в духовном плане.

По мнению депутата, большевики создали «ложные мощи» с целью создать символ придуманной религии. Ленин не настолько значимый человек, чтобы его таким образом увековечивать, заключил Милонов в беседе NEWS.ru.

В начале июля москвичка Елена Ульянова — двоюродная правнучка Владимира Ленина, основателя СССР — откровенно рассказала «Вечерней Москве», как сложилась ее судьба.

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