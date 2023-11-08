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Москалькова заявила о нарушении прав пациентов психбольниц в России

В России распространены нарушения прав пациентов психбольниц, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости.

Москалькова заявила о нарушении прав пациентов психбольниц в России
© РИА Новости

«Проведенные правозащитниками мониторинги показывают, что нарушения прав пациентов психиатрических стационаров носят распространенный характер», — сказала омбудсмен.

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Нарушения прав пациентов касаются как медицинских вопросов, так и бытовых, уточнила Москалькова. По ее словам, в медицинских учреждениях такого типа выявили низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии и отсутствие приватности в туалетных комнатах. Помимо этого, были зафиксированы проблемы, которые связаны с невозможностью содержания пациентов в отдельных палатах. Родственники пациентов и правозащитники также жаловались на несоблюдение норм квадратных метров, которые должны полагаться каждому пациенту.

Среди других проблем Москалькова обозначила несоответствие лечения психиатрических больных медицинским стандартам, а также недочеты ведения документации врачей. Она указала на нехватку лекарственных препаратов и на неэтичное поведение медперсонала.

Вывод о проблемах психбольниц можно сделать из жалоб, которые поступают в аппарат Москальковой и региональных уполномоченных по правам человека, а также из результатов посещения специализированных медицинских организаций, сказала омбудсмен. Она предложила Минздраву разработать единые правила внутреннего распорядка, которые будут включать в себя обеспечение приватности в туалетах и душевых и обеспечение личного пространства, а также доступ больных к питьевой воде и предоставление им права на ежедневные прогулки.

В России часто появляется информация о случаях насилия или тяжелых условиях содержания в психиатрических больницах. Так, в Екатеринбурге бывшие пациенты обвинили Свердловскую клиническую психиатрическую больницу в «адских» условиях содержания пациентов. По их словам, врачи якобы привязывали больных к кроватям, не давали пить и не пускали больных в туалет. В Тобольске санитар и пациент местной психиатрической больницы до комы избили подростка, который находился на обследовании в стационаре. Похожий случай произошел в Ярославле, где санитары областной психиатрической больницы избили пациентку в лифте жилого дома.

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