Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке учебной литературы
Его предлагается запустить 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025-го. Соответствующий проект опубликован на портале правовых актов.
«Правительство постановляет провести эксперимент по маркировке отдельных видов печатной продукции. Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения», — говорится в документе.
В сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету верхней палаты направить запрос в ФАС о правомерности повышения цен на учебники. По её словам, контент для учебных пособий должен быть единым, однако разрешить их печатать надо и другим издательствам, а не только «Просвещению».