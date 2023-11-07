Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке учебной литературы

В сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету верхней палаты направить запрос в ФАС о правомерности повышения цен на учебники. По её словам, контент для учебных пособий должен быть единым, однако разрешить их печатать надо и другим издательствам, а не только «Просвещению».