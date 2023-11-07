Жена телеведущего Дроздова опровергла сообщения о его госпитализации

«Слушайте, мне надоели уже обсуждения всех болезней. Я вообще этот телефон скоро отключу, мне надоели уже звонки, я к нему не подхожу уже. Все с ним нормально, он хорошо себя чувствует. Только пришел — ходил по делам», — сказала Татьяна, добавив, что супруг дома и не болеет.