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Жена телеведущего Дроздова опровергла сообщения о его госпитализации

Телеведущий Николай Дроздов после сообщений о госпитализации дома и чувствует себя нормально. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на супругу Дроздова Татьяну.

Жена телеведущего Дроздова опровергла сообщения о его госпитализации
© РИА Новости

Татьяна призналась, что ей надоели звонки от журналистов, желающих обсудить здоровье Дроздова.

«Слушайте, мне надоели уже обсуждения всех болезней. Я вообще этот телефон скоро отключу, мне надоели уже звонки, я к нему не подхожу уже. Все с ним нормально, он хорошо себя чувствует. Только пришел — ходил по делам», — сказала Татьяна, добавив, что супруг дома и не болеет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Дроздова повторно госпитализировали. По данным канала, артист якобы жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии, и врач принял решение оставить его в больнице. При этом утверждалось, что в клинике телеведущий провел только сутки, после чего вернулся домой.

Ранее Лолита перепела «На Титанике» с Инстасамкой.

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