Осужденный в США россиянин Украинский вернулся в РФ

Об этом рассказала ТАСС сотрудница посольства РФ в Соединённых Штатах Надежда Шумова. О возвращении Украинского на родину ранее сообщал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников .

«Ввиду абсолютной недоказанности причастности Украинского к преступлению, а также благодаря слаженной работе адвокатов обвинение запросило лишь пять лет заключения. Суд зачёл время, проведённое в тайской тюрьме, и россиянин вышел на свободу», — рассказал Мельников.

Дмитрий Украинский был арестован в таиландском городе Паттайя в 2016 году по запросу ФБР. В 2019-м власти выдали его США. Американский суд установил, что группа хакеров, среди которых был и Украинский, похитила больше 30 млн долларов с личных карт граждан США, Австралии, Японии, Италии, Великобритании и Германии.