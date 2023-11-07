Вассерман призвал к новому запрету

«Где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». <…> Не зря сказано: кто платит, тот и заказывает музыку. И соответственно в его творчестве, даже художественном, могут содержаться некие мотивы, не просто полезные для тех, кто ему платит, но и, к сожалению, и вредные для нас, — сказал Вассерман.