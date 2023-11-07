Опрос выявил отношение россиян к Октябрьской революции

Исследователи ФОМ перед годовщиной Октябрьской революции 1917 года провели опрос общественного мнения. Значительная часть респондентов (50%) отметила, что это событие имело больше положительных последствий для РФ, чем отрицательных, пишет РИА «Новости».

Вместе с тем, многие участники опроса (21%) заявили, что революция негативно отразилось на дальнейшем развитии страны.

Россияне, воспринимающие Октябрь положительно, пояснили, что событие сказалось на развитии страны (12%), привело к экономическому подъему (7%), улучшению жизни населения (6%).

Респонденты, отрицательно относящиеся к революции, заметили, что она привела к гибели большого количества людей (3%), вызвала экономический спад (3%), отметили, что страна потеряла большое количество образованных граждан (1%).

Половина участников опроса уточнила, что в стране сложилась непростая ситуация в начале XX века, соответственно, революция явилась ее закономерным исходом.

Вместе с тем, почти треть респондентов (32%), уверена, что события в Российской империи могли бы развиваться совершенно иначе.