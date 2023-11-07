Телеведущего Дроздова госпитализировали

СМИ: телеведущего Дроздова вновь госпитализировали
Врачи на один день госпитализировали телеведущего Николая Дроздова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, Дроздов посетил клинику с тем, чтобы пройти плановый осмотр и принять необходимые медикаменты.
Во время беседы с врачом он пожаловался на слабость. Медики приняли решение госпитализировать его на один день.
Напомним, что ранее телеведущий был госпитализирован в июле 2023 года. Специалисты сделали ему операцию, затем Дроздов прошел курс гормональной противоопухолевой терапии. В настоящее время он продолжает лечение, но амбулаторно.
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