Телеведущего Дроздова госпитализировали

Врачи на один день госпитализировали телеведущего Николая Дроздова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Дроздов посетил клинику с тем, чтобы пройти плановый осмотр и принять необходимые медикаменты.

Во время беседы с врачом он пожаловался на слабость. Медики приняли решение госпитализировать его на один день.