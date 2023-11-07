$93.04-0.1499.01+0.01

СМИ: телеведущего Дроздова вновь госпитализировали

Врачи на один день госпитализировали телеведущего Николая Дроздова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Телеведущего Дроздова госпитализировали
© РИА Новости

По данным канала, Дроздов посетил клинику с тем, чтобы пройти плановый осмотр и принять необходимые медикаменты.

Во время беседы с врачом он пожаловался на слабость. Медики приняли решение госпитализировать его на один день.

Николаю Дроздову сделали операцию

Напомним, что ранее телеведущий был госпитализирован в июле 2023 года. Специалисты сделали ему операцию, затем Дроздов прошел курс гормональной противоопухолевой терапии. В настоящее время он продолжает лечение, но амбулаторно.

3
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости