Нарышкин: разведка участвует в судьбе россиян-заложников ХАМАС
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что разведка работает над получением информации о россиянах, которые стали заложниками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.
20 октября в посольстве России в Израиле заявили, что в результате боевых действий в стране погибли 20 граждан РФ, которые также имели гражданство Израиля. Дипломаты отмечали, что им известно о двух заложниках-россиянах и о семерых гражданах РФ, которые считаются пропавшими без вести.
В конце октября в ХАМАС заявили о получении от МИД России списка из восьми россиян, которые могут быть среди заложников, захваченных в Израиле. В ХАМАС заявили, что в список включены люди с двойным гражданством.
Глава службы по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук отмечал, что движение очень внимательно относится к этому списку и будет тщательно с ним работать, так как «смотрит на Россию как на своего ближайшего друга». Марзук заверил, что как только люди из списка будут найдены, их отпустят.
«Да, мы работаем», - так ответил Нарышкин на вопрос журналистов о том, участвует ли СВР в работе по поиску заложников-россиян.