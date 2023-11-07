Нарышкин: разведка участвует в судьбе россиян-заложников ХАМАС

20 октября в посольстве России в Израиле заявили, что в результате боевых действий в стране погибли 20 граждан РФ, которые также имели гражданство Израиля. Дипломаты отмечали, что им известно о двух заложниках-россиянах и о семерых гражданах РФ, которые считаются пропавшими без вести.

В конце октября в ХАМАС заявили о получении от МИД России списка из восьми россиян, которые могут быть среди заложников, захваченных в Израиле. В ХАМАС заявили, что в список включены люди с двойным гражданством.

Глава службы по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук отмечал, что движение очень внимательно относится к этому списку и будет тщательно с ним работать, так как «смотрит на Россию как на своего ближайшего друга». Марзук заверил, что как только люди из списка будут найдены, их отпустят.