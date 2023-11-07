Поезд Деда Мороза показали изнутри

Праздничный поезд Деда Мороза в Великом Устюге показали на видео изнутри. Кадры публикуют «Известия».

Состав украшен новогодними гирляндами и скульптурами. Один из вагонов имитирует ледяную пещеру с сугробами, в нем разместили трон волшебника, светящиеся снежинки и праздничные фигурки.

Другой вагон украшен хвойными ветками, папоротниками и другими растениями, свисающими с потолка, а в углу помещения стоит зеленая ель, украшенная лампочками, шишками и сушеными апельсинами. Еще один вагон напоминает деревенскую избу — на обитых досками стенах разместили полки с корзинками и кухонной утварью, а под потолком развесили пучки сушеных трав. В помещении установили бутафорскую дровяную печь и поставили стол с самоваром.

Поезд отправится в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга 11 ноября.