В Госдуме высказались против полного запрета смартфонов в школах

Полный запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий недопустим, хоть гаджеты и отвлекают детей от занятий, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. По его словам, у педагогов сегодня нет прав на то, чтобы отбирать у учеников средства связи.

Тотальный запрет телефонов в школе недопустим, потому что гаджеты — это еще и связь с родителями, это многие полезные онлайн-сервисы, — заявил парламентарий.

При этом Леонов считает, что смартфон «гипнотизирует» школьников, которые, по его мнению, погружаются в переписку друг с другом, в игры, серфинг интернета, что буквально «выпадают из реальности».

В таком состоянии они, конечно, не воспринимают обучение, страдает их социализация. Это раздражает и учителей, и родителей. Однако формально отобрать у ребенка телефон или запретить им пользоваться нельзя. У учителя такого права нет. Эти издержки цифровизации мы должны отрегулировать, — добавил депутат.