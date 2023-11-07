В МВД призвали ужесточить контроль за мигрантами

Глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам министра, необходимо более строго контролировать процесс выдачи иностранцам российского гражданства, а также разрешений на временное проживание и видов на жительство. К примеру, следует тщательнее проверять, был ли ранее у иностранца запрет на въезд в Россию, отметил Колокольцев.

В этом должны участвовать все подразделения полиции, подчеркнул глава МВД. Иностранцев, которые представляют угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно «удалять с территории страны», а правовые статусы – аннулировать, заключил он.