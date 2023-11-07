СМИ: В Москве умерла дочь актера «Бриллиантовой руки» Светлана Пиньковская
Не стало певицы, дочери актера фильма «Бриллиантовая рука» Светланы Пиньковской. Женщина скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, тело актрисы Эстрадного театра «Эрмитаж» обнаружила ее внучка в квартире в Бескудниковском районе, где проживала женщина. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт — их с лета у женщины случилось сразу несколько.
Отцом Пиньковской был актер Георгий Светлани. Он сыграл эпизодическую роль помощника управдома в фильме «Бриллиантовая рука».
Пиньковская в 1949 году окончила Музыкально-театральное училище имени Глазунова (позднее присоединено к факультету музыкального театра Государственного института театрального искусства). Она работала Московском театре транспорта, в Москонцерте и в Эстрадном театре «Эрмитаж». Пиньковская выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом «Светланова». Кроме того, женщина была преподавателем музыки.