В Москве умерла дочь актера «Бриллиантовой руки» Светлана Пиньковская

Не стало певицы, дочери актера фильма «Бриллиантовая рука» Светланы Пиньковской. Женщина скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации СМИ, тело актрисы Эстрадного театра «Эрмитаж» обнаружила ее внучка в квартире в Бескудниковском районе, где проживала женщина. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт — их с лета у женщины случилось сразу несколько.

Отцом Пиньковской был актер Георгий Светлани. Он сыграл эпизодическую роль помощника управдома в фильме «Бриллиантовая рука».