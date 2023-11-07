В России предложили МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях

Россияне должны получать СМС-уведомления о магнитных бурях, считает вице-спикер Госдумы, депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков. Такое предложение он направил главе МЧС Александру Куренкову. С копией письма ознакомилась «Лента.ру».

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Парламентарий сослался на оценки специалистов Минздрава и Российской академии наук (РАН), согласно которым метеочувствительные граждане чувствуют себя хуже во время магнитных бурь. В эти дни у них скачет давление, ощущается упадок сил, болит голова, нарушается сон и меняется настроение. По мнению Даванкова, подготовить организм к этому сложно, поскольку россиян не уведомляют о приближении магнитных бурь.

«Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления СМС-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе», — говорится в письме.

Депутат считает, что россияне сами могли бы обращаться в МЧС с просьбой присылать им такие предупреждения.

Таким образом метеозависимые люди могли бы заранее подготовиться к негативному воздействию на свой организм из-за магнитных бурь, скорректировать дозу лекарств и предотвратить возможные обострения хронических заболеваний Владислав Даванков

Услуга должна быть бесплатной, поскольку, согласно действующему законодательству, операторы связи обязаны бесплатно оповещать абонентов об экстренных ситуациях или надвигающейся опасности, отметил Даванков.