В России почти на треть выросла заболеваемость COVID-19

В России заболеваемость коронавирусом увеличилась за неделю почти на треть — на 31,7 процента. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость выросла в 73 регионах. В 18 из них выявили большее число случаев коронавируса, чем в среднем по стране. За неделю врачи не смогли спасти 63 инфицированных.

Там уточнили, что увеличение числа госпитализаций фиксируется в 64 регионах — в 33 из них увеличение числа госпитализируемых выше, чем в среднем по стране. Всего в период с 30 октября по 5 ноября число госпитализаций выросло на 33,4 процента и составило 5 042 человека.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в ряде субъектов зафиксировали рост заболеваемости гриппом и COVID-19. Министр призвал россиян пройти вакцинацию.