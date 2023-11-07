В Индии появился пес, повторяющий историю преданности Хатико

В штате Керала на юго-западе страны повторяется история пса по кличке Хатико, который стал символом верности и преданности своему хозяину. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

© Кадр из кинофильма "Хатико: Самый верный друг"

Собаку заметили сотрудники госпиталя в городе Каннур.

"Пес прибыл вместе с пациентом, который вскоре умер. Собака видела, как хозяина отвезли в морг, и наверное, думает, что он все еще там", - рассказал сотрудник больницы Викас Кумар.

По его словам, уже более четырех месяцев собака не отходит от морга, ожидая своего хозяина. Никто не знает ее клички, попытки прогнать не увенчались успехом. Теперь неравнодушные люди подкармливают ее, называя местным Хатико.