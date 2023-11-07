В Госдуму внесен законопроект о переносе выходного с 12 июня на 7 ноября

В Госдуму внесен законопроект о введения выходного дня в День Октябрьской социалистической революции 7 ноября за счет Дня России, который празднуется 12 июня. С такой инициативой выступила член комитета ГД по госстроительству и законодательству, депутат КПРФ Анжелика Глазкова.

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Поправки она предлагает внести в Трудовой кодекс. Депутат отметила, что День России приурочен к провозглашению РСФСР суверенитета в составе СССР, что, по ее оценке, не имеет отношения к независимости России.

"Сама эта декларация провозглашала суверенитет РСФСР исключительно в составе СССР, т.е. ни о какой независимости России тогда речи не шло", - говорится в пояснительной записке.

В то время как 7 ноября, уверена она, знаменует начало самого успешного периода развития страны.

Парламентарий напомнила достижения, которые принесла революция - это восьмичасовой рабочий день, бесплатное среднее и высшее образование, равноправие женщин, ликвидация безграмотности, первенство в освоении космоса и многое другое.

"Настоящий законопроект также призван содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с нашим основным союзником и членом Союзного государства - Республикой Беларусь, где 7 ноября является государственным праздником", - заключает автор.