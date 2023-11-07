Худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в медицинском учреждении, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.

По информации Telegram-канала Mash, в больнице Соломину подтвердили инсульт. Состояние осложняется имеющейся тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом. Кроме того, 10 лет назад он перенес аортокоронарное шунтирование.

Напомним, что о госпитализации Соломина стало известно в понедельник, 6 ноября. Информацию об этом подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она заявляла, что 88-летний артист потерял сознание, после чего его госпитализировали.