СМИ: худрук Малого театра Соломин находится в реанимации
Худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в медицинском учреждении, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
По информации Telegram-канала Mash, в больнице Соломину подтвердили инсульт. Состояние осложняется имеющейся тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом. Кроме того, 10 лет назад он перенес аортокоронарное шунтирование.
Напомним, что о госпитализации Соломина стало известно в понедельник, 6 ноября. Информацию об этом подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она заявляла, что 88-летний артист потерял сознание, после чего его госпитализировали.
СМИ сообщали, что артисту стало плохо во время прогулки — скорую вызвали на Спиридоньевский переулок. К приезду медиков Соломин пришел в себя и пожаловался на тошноту, слабость в левой руке и головокружение.