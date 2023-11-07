В Дагестане спасли медвежонка, которого браконьеры хотели продать на мясо

В Дагестане сотрудники республиканского министерства природы спасли медвежонка от гибели, вырвав его из "лап" браконьеров и найдя ему новый дом в Волгограде. В министерстве сообщили "РГ", что в зооцентре "мишку" окружили заботой и любовью.

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Как уточняет KP.Ru, мать медвежонка убили браконьеры, а малыша использовали для платных фотосъемок. Живодеры держали животное на бетонном полу и кормили лишь хлебом и водой. Вскоре его попросту отдали бы на мясо, так как дохода со съемок туристов с пушистым практически не было.

Судьба малыша круто изменилась благодаря сотрудникам минприроды Дагестана, которые вызволили его у злых людей и передали волонтерам республики, а те в свою очередь нашли медвежонку добрых хозяев.

Животное определили на "постоянное место жительства" в волгоградский зооцентр, где ему дали имя Бурушка. Малыш находится там уже несколько дней и чувствует себя спокойно, много ест и спит.

По словам сотрудников зооцентра "Дино", медвежонку нужна не только физическая, но и психологическая реабилитация, включая игры и прогулки.