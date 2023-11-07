В российском регионе бездомных собак начнут кормить красной рыбой

На Камчатке бездомных собак начнут кормить конфискованной красной рыбой. Соответствующий федеральный законопроект поддержали депутаты краевого Заксобрания. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона, передает ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрели инициированный нами законопроект уже в новом статусе — теперь он направлен из Государственной думы и проходит согласование во всех 89 регионах России», — сказала председатель комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова.

По ее словам, власти заинтересованы в принятии документа. Согласно инициативе, с 2024 года предлагается безвозмездно передавать конфискованную рыбу лососевой породы в питомники для ездовых собак и приюты для животных. Предполагается, что собакам будут отдавать такую рыбу, состояние которой не позволяет вернуть ее в среду обитания.

Авторы законопроекта уверены, что принятие инициативы позволит решить вопросы с оборудованием мест для хранения изъятой из незаконного оборота рыбы и снизить расходы федерального бюджета на обеспечение этой продукции.