В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Бориса Алешина

Отмечается, что арест двух объектов стоимостью 2,5 миллиона евро был произведен еще в сентябре по запросу МИД Финляндии.

Алешин является академиком РАН с 2016 года. Он включен в санкционный список Европейского союза. Утверждалось, что ограничительные меры в отношении инженера ввели в связи с работой в компаниях, связанных с военной промышленностью РФ.