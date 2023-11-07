Алкоголь из duty free могут разрешить на внутренних рейсах
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продаже алкоголя без таможенных сборов в залах ожидания авиапассажиров на внутренних рейсах. Мера должна поддержать аэропорты и магазины duty free на фоне падения трафика из-за пандемии, а затем - санкций.
По данным Реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли Федеральной таможенной службы (ФТС), с 2019 года по март 2023 года количество владельцев таких магазинов сократилось на 20%. Объем розничной продажи алкоголя с 2019 года по 2022 год включительно сократился на 64% - с 1,13 млн декалитров (дал) до 0,4 млн дал, говорится в пояснительной записке к проекту. В условиях санкций владельцы магазинов беспошлинной торговли не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Кроме того, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки таких объектов торговли.
По данным Евразийской ассоциации беспошлинной торговли, средний чек одного пассажира внутренних авиалиний составляет 349 руб. Если разрешить продавать алкоголь из duty free на внутренних рейсах, средний чек может вырасти на треть, что при сохранении пассажиропотока на уровне 2022 года (77,7 млн пассажиров) принесет почти 9 млрд руб. дополнительной выручки.