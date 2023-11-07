Алкоголь из duty free могут разрешить на внутренних рейсах

Кабмин внес в Госдуму законопроект о продаже алкоголя без таможенных сборов в залах ожидания авиапассажиров на внутренних рейсах. Мера должна поддержать аэропорты и магазины duty free на фоне падения трафика из-за пандемии, а затем - санкций.

По данным Реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли Федеральной таможенной службы (ФТС), с 2019 года по март 2023 года количество владельцев таких магазинов сократилось на 20%. Объем розничной продажи алкоголя с 2019 года по 2022 год включительно сократился на 64% - с 1,13 млн декалитров (дал) до 0,4 млн дал, говорится в пояснительной записке к проекту. В условиях санкций владельцы магазинов беспошлинной торговли не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Кроме того, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки таких объектов торговли.