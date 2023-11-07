В Великом Устюге рассказали, какие подарки дети просят у Деда Мороза

"Самые распространенные просьбы о подарках к Новому году - это современные гаджеты с указанием даже ссылок в интернет-магазинах. Дети просят мягкие игрушки, лего, роботы, а взрослые - квартиры, машины, встретить свою любовь. В подарок Деду Морозу присылают поделки, сделанные своими руками из ваты, шишек, картона и пластика. Также шьют из фетра конверты и украшают их цветными бусинами", - рассказали помощники волшебника.