В Великом Устюге рассказали, какие подарки дети просят у Деда Мороза

Более 233 тыс. писем получил с начала этого года Дед Мороз, чья вотчина расположена в Великоустюгском районе Вологодской области. Помимо традиционных просьб о гаджетах дети попросили у волшебника двухметровый Kinder, шляпу для исполнения желаний и суперсилу, рассказали ТАСС в вотчине.
"Из необычных просьб можно отметить желание иметь суперсилу, шляпу для исполнения желаний на неограниченное количество раз, шоколадное яйцо Kinder размером два метра. Самая частая просьба от взрослых и детей - мирного неба над головой", - сообщили ТАСС в вотчине волшебника.
На 1 ноября на Почту Деда Мороза поступило с начала 2023 года 233 796 писем, в том числе 2 024 посланий из-за рубежа, остальные - из России. В 2023 году пришли письма из Великобритании, Ирландии, Черногории. За 2022 год поступило 209 822 письма.
"Самые распространенные просьбы о подарках к Новому году - это современные гаджеты с указанием даже ссылок в интернет-магазинах. Дети просят мягкие игрушки, лего, роботы, а взрослые - квартиры, машины, встретить свою любовь. В подарок Деду Морозу присылают поделки, сделанные своими руками из ваты, шишек, картона и пластика. Также шьют из фетра конверты и украшают их цветными бусинами", - рассказали помощники волшебника.
Вотчина Деда Мороза расположена близ старинного города Великий Устюг, там есть деревянный двухэтажный терем волшебника, "Тропа Сказок", зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека волшебника, его ледник, кузница, "Лесная аптека", "Дом ремесел". В Великом Устюге действуют городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.