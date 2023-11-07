Россияне нашли травмированного тигренка без тигрицы на трассе

В Хабаровском крае проезжавшие мимо люди нашли на трассе тигренка с травмой ног. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

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Инцидент произошел на трассе «Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск». Животное вышло на дорогу и едва не попало под машину. Путешественники заметили, что у хищника проблемы с передвижением.

Очевидцы забрали тигренка и передали в ветеринарную клинику. Там специалисты диагностировали перелом плечевой кости без смещения. При такой травме операция животному не потребовалась.

«Судя по всему, он был сбит автомобилем. Приблизительный возраст животного – 4 месяца», — сообщили журналистам в учреждении.