На Сахалине сообщили об улучшении погоды с 8 ноября
Циклон на Сахалине 8 ноября отойдет в сторону северной группы Курильских островов (Сахалинская область) и Камчатки, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Погода на Сахалине начнет улучшаться 8 ноября, когда циклон отойдет к северным Курилам и Камчатке", - сказал собеседник агентства.
В среду на севере Сахалина ожидаются умеренные осадки, но в целом погода начнет улучшаться. 9 ноября на острове не прогнозируется дождей и ветра.
Циклон 6 ноября принес сильные дожди на юг Сахалина и мокрый снег на север острова. Местами непогода нарушила энергоснабжение в пригородной зоне Южно-Сахалинска, в двух городских округах младшеклассников перевели на дистанционное обучение, прекратилось паромное сообщение с материком, задержаны рейсы на остров Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область).