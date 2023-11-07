На Сахалине сообщили об улучшении погоды с 8 ноября

Циклон на Сахалине 8 ноября отойдет в сторону северной группы Курильских островов (Сахалинская область) и Камчатки, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Погода на Сахалине начнет улучшаться 8 ноября, когда циклон отойдет к северным Курилам и Камчатке", - сказал собеседник агентства.

В среду на севере Сахалина ожидаются умеренные осадки, но в целом погода начнет улучшаться. 9 ноября на острове не прогнозируется дождей и ветра.