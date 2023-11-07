Опрос: большинство россиян предпочитают читать фантастику и детективы

Согласно результатам нового исследования, которые есть в распоряжении RT, 35% опрошенных россиян, выбирая книги, отдают предпочтение фантастике, 27% — детективам и научно-популярной литературе, 25% — классике.

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Самый популярный жанр книг среди респондентов — фантастика/фэнтези, его любят 36% россиян.

Второе место делят детективы и научно-популярная литература — по 27% голосов. На третьей строчке — классика с 25%. В первую пятёрку рейтинга также вошли исторические романы (21%) и книги о приключениях (16%), рассказали RT представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

14% опрошенных нравятся книги по психологии, 13% предпочитают деловую литературу, 7% — философскую, религиозную и эзотерическую.

Ещё 9% выбирают триллеры, 6% — любовные романы, а 5% — нон-фикшн.

По словам аналитиков, молодые россияне (до 34 лет) больше любят фэнтези и научпоп. В свою очередь, зрелые (старше 45 лет) чаще читают исторические романы.

Россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Мужчины же чаще отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе, а женщины — детективам, классике, литературе по психологии и любовным романам.

Отечественных авторов россияне выбирают чуть чаще, чем зарубежных: 35% против 31% соответственно. При этом 75% респондентов предпочитают книги читать, а 16% — слушать.

6% респондентов признались, что не читают книг.

Участниками исследования стали 1,6 тыс. экономически активных жителей России старше 18 лет (из всех округов).