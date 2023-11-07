Госдума рассмотрит новые льготы для многодетных граждан

Пенсионеры старше 70 лет, на иждивении у которых в течение жизни находились трое и более детей, могут претендовать на новую фиксированную выплату к пенсии. С такой инициативой выступила депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова, передает RT.

Она предложила дополнить категорию лиц, которым государство обязано выплачивать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. По ее мнению, туда следует включить лиц, достигших 70-летнего возраста и при этом воспитавших трех и более детей, включая усыновленных или находящихся под опекой.

Уточняется, что эта мера призвана помочь в решении демографической проблемы в РФ. В данный момент размер одной фиксированной пенсии — 7567 рублей. На двойной размер могут претендовать только граждане, достигшие 80 лет или являющимся инвалидами I группы.