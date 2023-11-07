Специалист посоветовал россиянам отключить некоторые функции смартфона

Для того, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, стоит отключить некоторые функции смартфона. Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Его слова приводит агентство «Прайм».

В первую очередь, по словам эксперта, речь идет о необязательных уведомлениях от приложений — их можно убрать в настройках. Оставив стоит только там, где это действительно нужно. Например, в мессенджерах или банковских сервисах. В настройках сайтов также можно выставить запрет на отправку уведомлений.

Также большинству приложений лучше запретить работу в фоновом режиме — это, как отмечает Закарян, не несет пользы, но при этом тратит заряд батареи и снижает безопасность.

«В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — предупредил эксперт.

Еще одна функция смартфона, с которой нужно быть осторожным — это геолокация. Ее также следует оставить лишь там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси. В прочих случаях информация о местоположении не используется и отслеживать ее нет необходимости.