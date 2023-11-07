$93.04-0.1499.01+0.01

Россиянам посоветовали отключить некоторые функции смартфона

Для того, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, стоит отключить некоторые функции смартфона. Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Его слова приводит агентство «Прайм».

Специалист посоветовал россиянам отключить некоторые функции смартфона
© Reuters

В первую очередь, по словам эксперта, речь идет о необязательных уведомлениях от приложений — их можно убрать в настройках. Оставив стоит только там, где это действительно нужно. Например, в мессенджерах или банковских сервисах. В настройках сайтов также можно выставить запрет на отправку уведомлений.

Также большинству приложений лучше запретить работу в фоновом режиме — это, как отмечает Закарян, не несет пользы, но при этом тратит заряд батареи и снижает безопасность.

«В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — предупредил эксперт.

Еще одна функция смартфона, с которой нужно быть осторожным — это геолокация. Ее также следует оставить лишь там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси. В прочих случаях информация о местоположении не используется и отслеживать ее нет необходимости.

Россиянам назвали запретные темы для разговора возле умной техники. Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рекомендовал не говорить личные данные рядом с такими устройствами.

Последняя короткая рабочая неделя в году началась в России

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости