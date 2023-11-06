Глуховский* сообщил об ограничении доступа к его роману «Пост»

По утверждению писателя, его последнее произведение невозможно обнаружить на площадках «Яндекс» и «Литрес».

«Мой роман «Пост» убрали из выдачи. Ясно, из-за чего — пока мы движемся по сюжету «Поста» как по нотам»,— написал Дмитрий Глуховский* в соцсети X.

Представитель «Литрес» в комментарии Telegram-каналу Brief сообщил, что книги Глуховского правообладатель снял с продажи ещё весной — в связи с окончанием срока прав по договору в апреле.

Действие дилогии «Пост» и «Пост 2» происходит в Московской империи после распада России из-за гражданской войны. Первая часть научно-фантастического романа вышла в 2019 году.