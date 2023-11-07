Экс-протодиакон Кураев назвал мотив отъезда в Прагу

Лишенный священного сана протодиакон Андрей Кураев раскрыл мотив отъезда из России в Чехию. В беседе с «Фонтанкой» он признался, что Прага — город его детства.

Экс-протодиакон отметил, что затем десятилетия не мог туда выбраться, поскольку был невыездным семинаристом.

«Только в конце девяностых годов появилась возможность побывать в Праге на одной "русскомирской" конференции», — поделился Кураев.

По его словам, все советские люди, которые несколько лет провели в Праге, мечтали туда вернуться. Экс-протодиакон в интервью упомянул, что вариантом для жизни рассматривал Румынию, но все же остановился на Чехии.

С возрастом хочется не новых впечатлений и стран, а стабильности и воспоминаний, подчеркнул Кураев.

До этого он объявил об отъезде из России. Кураев указал, что «откололся» от страны в День народного единства.

Экс-протодиакон был лишен сана в апреле 2023 года. Соответствующий указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прекратив тем самым действие моратория, действовавшего в отношении Кураева с декабря 2020 года.